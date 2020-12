WHO: Posouzení jakýkoliv nežádoucích účinků vakcín je na státech

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jakékoliv nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19 by měly přezkoumat úřady jednotlivých států. Podle agentury Reuters to dnes uvedla mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Margaret Harrisová. Reagovala přitom na dotaz týkající se doporučení britského lékového regulátora, aby lidé s anamnézou vážných alergických reakcí nepodstupovali očkování vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Spojené království zahájilo v úterý hromadné očkování touto vakcínou. Krátce poté britské úřady oznámily, že vyšetřují dva případy nepříznivé reakce.