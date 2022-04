WHO: Případů spalniček za leden a únor je o 79 procent více oproti loňsku

— Autor: ČTK

Ve světě letos prudce stoupl počet nákaz spalničkami. Upozornila na to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO), podle níž v lednu a v únoru bylo případů nemoci o 79 procent více než ve stejném období před rokem. Za důvod podle agentury DPA považuje WHO především to, že mnoho dětí nebylo očkováno, a to i kvůli pandemii covidu-19.