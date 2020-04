WHO se nelíbí, že veřejnost nosí lékařské roušky a respirátory

Používání respirátorů běžnými lidmi by podle něj mohlo zhoršit nedostatek těchto ochranných pomůcek pro lidi, kteří je potřebují nejvíce.

WHO se minulý týden vyslovila pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Podle koordinátora krizové pomoci z WHO Michaela Ryana není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad. WHO dříve obecné nošení roušek nedoporučovala.

Tedros dnes rovněž zdůraznil, že samotné roušky nemohou zastavit pandemii a nejsou "zázračným řešením". Jejich obecné nošení je podle něj oprávněné jen v případech omezeného přístupu k vodě na mytí rukou nebo tam, kde je obtížné dodržovat fyzické odstupy mezi lidmi. "Roušky samotné nemohou zastavit pandemii covid-19," citovala Tedrose agentura AFP.

Zastánci roušek však oponují, že mnozí lidé nemohou sami vědět, zda jsou nakažení a neinfikují zároveň další lidi.

Šéf WHO dnes rovněž vyjádřil naději, že organizace tento týden zahájí iniciativu, která má urychlit výzkum a vývoj vakcíny a nastavit mechanismus její rovnoměrné distribuce.

Michael Ryan dnes upozornil, že omezení vycházení lze uvolňovat jen postupně. Zákazy vycházení se podle něj mnohdy ukázaly jako účinné.