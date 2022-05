WHO: Šíření opičích neštovic může zamezit opatření, plošné očkování není třeba

— Autor: ČTK

Šíření opičích neštovic lze v zemích, které nejsou oblastmi původního výskytu, stále zamezit, pokud zdravotnické úřady zavedou ta správná opatření. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Za vhodná opatření WHO v současné situaci považuje trasování a izolaci nakažených. Masové a plošné očkování zatím podle ní není zapotřebí.