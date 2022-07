WHO: Současné očkovací látky proti covidu nestačí. Je potřeba vyvinout nové

Nutné je, aby byly k dispozici i očkovací látky, jejichž aplikace bude jednodušší než dosud, například v podobě nosního spreje. WHO aktualizovala i své očkovací cíle. Dvakrát očkovaný tak má být veškerý zdravotnický personál na světě a všichni lidé starší 60 let a zvlášť silně ohrožené osoby s jinými chorobami. Dosavadního cíle naočkovat do poloviny tohoto roku 70 procent všech lidí ve všech zemích přitom nebylo dosaženo. Do konce června to dokázalo jen 58 zemí.

Podle studie londýnské Královské univerzity (Imperial College), kterou v červnu zveřejnil odborný časopis The Lancet, zachránilo očkování proti covidu-19 téměř 20 milionů lidských životů. V chudších zemích však je naočkováno teprve 28 procent starších lidí a 37 procent zdravotního personálu.

"I když bude naočkováno 70 procent obyvatel, lidé budou nadále umírat, zdravotní systémy budou pod tlakem a zotavení světového hospodářství bude nadále ohroženo, pokud nebude naočkováno mnoho pracovníků ve zdravotnictví, starší lidé a nemocní," řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Francouzské zdravotní úřady dnes mezitím uvedly, že sedmá vlna covidové epidemie ve velkých městech v zemi opadá, ale počet hospitalizovaných zůstává na vysoké úrovni a počet zemřelých nadále roste. V týdnu od 11. do 17. července přibývalo zhruba 90.000 nakažených denně a v nemocnicích zemřelo dohromady 590 nakažených pacientů.

Například v Británii byl počet nakažených podle tamních úřadů v týdnu, který končil 13. červencem, nadále vysoký. V Anglii se nakazilo zhruba šest procent obyvatel, ve Skotsku to bylo dokonce 6,7 procenta.