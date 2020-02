Pandemie jsou epidemie postihující enormně velká území nebo celé kontinenty. Briandová nynější situaci popsala jako "epidemii s několika ohnisky, kterou se snažíme v každém z těchto ohnisek vymýtit".

Q: How dangerous is the #2019nCoV?

A: https://t.co/j6HsqP9iJb pic.twitter.com/z5t8e1oA6S