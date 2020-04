WHO varuje Bělorusko před novou fází epidemie koronaviru, vyzvala ke zpřísnění opatření

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) dnes v Minsku vyzval Bělorusko k přijetí nových opatření, které by zpomalily šíření nákazy koronavirem. "Nastal čas připravit se na nejhorší," burcoval před novináři Patrick O'Connor, vedoucí delegace WHO, která Bělorusko tento týden navštívila.