WHO varuje před rušením omezujících kroků proti koronaviru

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Státy by měly být opatrné při uvolňování omezujících opatření, která jejich vlády přijaly s cílem zbrzdit celosvětově se šířící nákazu koronavirem SARS-CoV-2. Řekl to dnes podle agentury Reuters šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.