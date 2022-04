WHO varuje před záhadnou žloutenkou. Deset procent nakažených dětí musí na transplantaci

Nejméně v jednom případě si nemoc vyžádala život dítěte, v 17 byla nutná transplantace jater, uvedla agentura Reuters. V České republice v současné době podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) není případů žloutenky více než v předchozích letech.

WHO uvedla, že do 21. dubna Británie zaznamenala už 114 případů tohoto zánětu jater. Další případy jsou hlášeny například ze Spojených států, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Belgie, Rumunska či Izraele. Mezi zasaženými jsou děti ve věku od jednoho měsíce do 16 let.

V 74 případech zdravotníci u pacientů zároveň odhalili přítomnost adenoviru, který způsobuje nachlazení, ve 20 případech koronavirus a v 19 případech oba viry současně.

V Česku zatím orgány ochrany veřejného zdraví podobné případy zánětů jater u dětí nezaznamenaly.