WHO: Ve východní Evropě je třeba zvýšit proočkovanost, ne rozvolňovat

"Tváří v tvář přívalové vlně omikronu a vzhledem k tomu, že (varianta) delta je na východě stále ještě široce přítomná, není tato znepokojivá situace okamžikem, kdy by se měla rušit opatření, o kterých víme, že fungují proti šíření covidu-19," uvedl podle agentury Reuters šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

Vyjádření přichází v době, kdy několik evropských zemí včetně České republiky či Polska oznámilo, že příští měsíc zmírní restrikce spojené s covidem-19, pokud budou denní počty nově infikovaných nadále klesat.

Za poslední dva týdny se počet případů nákazy virem SARS-CoV-2 více než zdvojnásobil v Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Gruzii, Rusku a na Ukrajině. V celé Evropě dosud WHO zaznamenala více než 165 milionů případů koronavirové infekce, přičemž jen za uplynulý týden tu ve spojitosti s nemocí covid-19 zemřelo na 25.000 lidí.

WHO vyzvala k pokračování opatření, jako je rychlé testování a nošení roušek. Vlády by se podle ní měly také zaměřit na příčiny nízké proočkovanosti. Podle Klugeho v Bosně, Bulharsku, Kyrgyzstánu, na Ukrajině a v Uzbekistánu dostalo očkování proti covidu-19 méně než 40 procent osob starších 60 let.