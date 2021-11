WHO vyjádřila vážné obavy o zdraví tisíců migrantů v Bělorusku

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes vyjádřila vážné obavy o zdraví tisíců migrantů, kteří táboří v příhraničních oblastech v Bělorusku a snaží se dostat do Evropské unie. WHO vyslala tým odborníků do Litvy, aby přinesl rychlé zhodnocení situace tamních běženců, a zjistila, že nějakou formu zdravotní pomoci potřebuje 60 procent z nich.