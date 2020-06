WHO vyvrací polemiku: Povaha koronaviru se nezměnila

"Pokud jde o přenosnost, ta se nezměnila, pokud jde o závažnost, ta se nezměnila," řekla Van Kerkhoveová. "Důležité je, aby byla přijímána opatření v zájmu redukce a potlačení přenosu," dodala expertka.

Italský lékař Alberto Zangrillo, který je šéfem milánské nemocnice San Raffaele, rozpoutal polemiku tvrzením, že koronavirus ztrácí na síle a usmrcuje čím dál méně. Někteří experti podle něj vyvolávají nadměrné obavy ohledně vyhlídek na druhou vlnu epidemie a že politici musejí zohlednit novou situaci.

Státní tajemnice italského ministerstva zdravotnictví Sandra Zampaová dnes ale upozornila, že tvrzení o zmizení viru zatím nebylo podloženo vědeckými důkazy.

Tento postoj dnes za WHO podpořil i hlavní krizový expert organizace Michael Ryan. "Měli bychom se mít nanejvýš na pozoru, abychom nevyvolávali pocit, že vir se najednou sám od sebe rozhodl být méně patogenní. Tak to vůbec není," zdůraznil Ryan. Koronavirus je podle Ryana nadále "virem zabijákem", který každý den připravuje o život tisícovky lidí.

Dojem, že koronavirová nákaza zeslábla, vysvětluje WHO i tím, že lidé jsou viru méně často vystaveni. Virus se podle Ryana zdá být slabší, ale mohlo by to být podle něj způsobeno tím, že už ho lépe známe a víme, jak se chová.

Podle Ryana ještě koronavirová pandemie nedosáhla vrcholu v Jižní a Střední Americe. "Jižní a především Střední Amerika se dozajista staly zónami intenzivních infekcí," řekl dnes koordinátor WHO. "Nedomnívám se, že bychom tam už dosáhli vrcholu přenosů," dodal Ryan s tím, že se nedá předpovědět, kdy se tak stane.

Mezi země s vysokými počty nově infikovaných patří podle Ryana Brazílie, Peru, Chile a Mexiko a v mnoha těchto zemích jsou pod tlakem zdravotní systémy. "Potřebují naši podporu a solidaritu," řekl Ryan.

Například Brazílie je s více než půl milionem nakažených druhou nejvíce zasaženou zemí světa po Spojených státech.

Právě prezident USA Donald Trump ale minulý týden oznámil, že jeho země ukončuje spolupráci s WHO, kterou považuje za spoluodpovědnou za globální rozšíření viru a zatajení důležitých informací na tlak Číny.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dnes k tomu poznamenal, že americké vlády a obyvatelstvo USA po desetiletí pro WHO mnoho činily a ocenil jejich štědrost. "WHO si přeje, aby tato spolupráce pokračovala," řekl Tedros na virtuální tiskové konferenci.

Otázku, jak WHO výpadek peněz od největšího přispěvatele nahradí, WHO podle agentury DPA nepřipustila. USA jenom v letech 2018 a 2019 WHO poskytly dohromady 893 milionů dolarů (téměř 21,5 miliardy korun), což činilo zhruba 15 procent rozpočtu organizace.