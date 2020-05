WHO vyzvala, aby se na vakcíně proti koronaviru pracovalo mezinárodně

Ve fázi klinických zkoušek je nyní podle ní pět až šest očkovacích látek. Hotová ale vakcína může být nejdříve za 18 měsíců.

"Jistě podporujeme prohlubování mezinárodní spolupráce v tomto směru," odpověděla Smallwoodová na dotaz, zda WHO prosazuje hledání vakcíny na národních úrovních nebo spíše mezinárodní kooperaci. "Vyzýváme ty, kteří vyvíjí vakcíny, a další vědecké instituce, aby se zapojili do tohoto procesu, zapojili se do mezinárodních skupin, které na (vakcínách) pracují, a získaly tak výhody plynoucí ze sdílení informací a důkazů," dodala Smallwoodová.

Výzkumu vakcíny proti nemoci, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2, se věnuje mnoho firem i zemí. V pondělí ohlásilo zapojení do vývoje s vlastní vakcínou také Česko. Na vývoji společné vakcíny, který iniciovala WHO se země bude podílet 750.000 eur (asi 20 milionů korun) z celkem 7,5 miliardy, které dohromady slíbily poslat země EU.

Na vývoji české vakcíny spolupracují Státní zdravotní ústav (SZÚ), Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Podle Smallwoodové z evropské pobočky WHO je nyní po celém světě ve vývoji několik desítek vakcín, šest až sedm jich už je ve fázi klinických zkoušek. "Musíme být nanejvýš realističtí a uvědomit si, že vývoj vakcíny zabere mnoho času a na cestě k ní je řada překážek," zdůraznila představitelka evropské odnože WHO pro krizové situace. Proces hledání vakcíny proti covidu-19 by podle ní mohl zabrat asi rok a půl, běžně prý přitom vývoj vakcín trvá i několik let.

Evropská pobočka WHO dnešní tiskovou konferenci ale věnovala především nárůstu domácího násilí v době, kdy jsou miliony lidí v Evropě kvůli karanténním opatřením v izolaci.

Podle ředitele evropské pobočky WHO Hanse Klugeho členské státy hlásí za duben až 60procentní nárůst domácího násilí oproti stejnému měsíci loňského roku. Telefonátů na linky bezpečí přibylo pětkrát. "Pokud by karanténní opatření pokračovala dalších šest měsíců, přineslo by to na světě dalších 31 milionů případů násilí na ženách či mužích," řekl Kluge. Zároveň vyzval vlády a veřejnost, aby domácí násilí nepovažovaly za soukromou záležitost, ale bránily mu. "Násilí páchané na vás nikdy není vaše vina," vzkázal Kluge obětem.

Remember, violence is preventable and not inevitable.



By taking responsibility for our actions and providing support to others, we can all help tackle violence. pic.twitter.com/kXgF7M5uzp — WHO/Europe (@WHO_Europe) May 7, 2020

Evropský region, do nějž WHO počítá i Turecko, Rusko či středoasijské státy, podle Klugeho zaznamenal už 1,6 milionu potvrzených případů nákazy a 150.000 úmrtí s covidem-19. To představuje 45 procent nakažených na celém světě a 60 procent zemřelých. V posledních čtyřech týdnech je podle Klugeho v regionu možné sledovat pokles nových případů. Neplatí to ale pro jeho východní část, především pro Rusko, Bělorusko, Ukrajinu a Kazachstán, kde je situace nadále dramatická. "Situace je velmi křehká a (pozitivní vývoj) se může opět zvrátit," zdůraznil šéf WHO pro Evropu.