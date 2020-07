WHO zahajuje vyšetřování v Číně, chce odhalit původ koronaviru

Epidemiolog a odborník specializující se na nemoci zvířat mají v sobotu a v neděli jednat v Pekingu se svými protějšky o organizačních otázkách mezinárodní mise vedené WHO. Mluvit budou o logistickém zabezpečení budoucího vyšetřování, ale také o tom, kteří odborníci by se ho měli zúčastnit.

Mise se bude zabývat především otázkou, zda se virus přenesl na člověka ze zvířat a pokud ano, tak z jakých, uvedla podle agentury AP mluvčí WHO Margaret Harrisová.

Naposledy vyslala WHO do Číny kvůli koronaviru své představitele v únoru. Vedoucí týmu, Kanaďan Bruce Aylward, tehdy Peking chválil za to, že se mu podařilo získat nad šířením viru kontrolu i jakým způsobem o viru informoval. Na Aylwarda se ale od té doby snesla kritika amerických i kanadských představitelů, kteří se domnívají, že byl k Číně příliš shovívavý.

Na květnovém Světovém zdravotnickém shromáždění volalo po vyšetření původu infekce více než 120 států. Čína ale trvala na tom, že se mise WHO může uskutečnit až v době, kdy bude šíření viru v zemi pod kontrolou. Mezitím výrazně přibylo případů v zemích, jako jsou USA, Brazílie a Indie.

Vědci se nyní přiklánějí k názoru, že virus má přírodní původ a mohl by pocházet od netopýrů. Z těch se mohl nejprve přenést na savce, jako jsou například cibetky nebo luskouni, a posléze na člověka. V minulém roce se v souvislosti se skupinou prokázaných případů v čínském Wu-chanu objevilo podezření, že se virus rozšířil z tamního tržiště.

Objevují se ale i jiné názory na vznik pandemie. Americký prezident Donald Trump a šéf americké diplomacie Mike Pompeo zmínili, že virus vznikl ve wuchanské laboratoři. Své tvrzení ale, jak připomíná agentura Reuters, nepodložili důkazy a Čína ho popírá.