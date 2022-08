WHO zvažuje přejmenování opičích neštovic

— Autor: ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) dnes ohlásila, že zvažuje přejmenování opičích neštovic. Stávající název infekční nemoci by prý totiž mohl být vnímán jako hanlivý či s rasistickým podtextem, napsala agentura AP. WHO se rozhodla změnit názvy dvou kmenů viru, které odkazovaly na místa v Africe.