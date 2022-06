WTO: Potravinová krize vyvolaná válkou na Ukrajině by mohla trvat roky

— Autor: ČTK

Potravinová krize vyvolaná válkou na Ukrajině by mohla trvat roky, pokud se nepodniknou kroky k jejímu řešení. Uvedla to generální ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealová. Upozornila, že nedostatek pšenice a hnojiv způsobený válkou by mohl zasáhnout zejména africké země.