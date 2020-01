Wuchanský koronavirus se dostal do Ruska, epidemie zasáhla i Huawei

Golikovová sdělila, že jeden z nakažených je v Zabajkalském kraji a druhý v Ťumenské oblasti, tedy v asijské části Ruska.

Evakuace se bude týkat lidí, kteří jsou v čínské provincii Chu-pej a jejím středisku Wu-chanu, odkud se nákaza od prosince šíří. Místopředsedkyně vlády také sdělila, že v Chu-peji je asi 341 Rusů a ve Wu-chanu 300.

Rusko se tak dostává mezi více než 20 zemí mimo Čínu, kde se nákaza objevila. V Číně koronavirus usmrtil 213 lidí a nakaženo jím je přes 9600 lidí.

Ruský list Kommersant dnes upozornil, že čínští výrobci chytrých mobilních telefonů Huawei, včetně dceřiné značky Honor, dále Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE a Lenovo začali odkládat termíny dodávek nových přístrojů do Ruska kvůli prodloužení novoročních prázdnin pod vlivem šíření koronaviru. Podle zdrojů listu o odkladu dodávek informovala i společnost Apple, jejíž zařízení se také vyrábějí v Číně.

Společnost Vivo potvrdila, že dodávky se kvůli prodloužení prázdnin posunou přibližně o dva týdny, nemělo by se to však dotknout spotřebitelů. Ruští prodejci podle listu neočekávají, že by jim přístroje chyběly. Pokud zpoždění dodávek nepřesáhne pět týdnů, umožní podnikatelům snížit zásoby ve skladech. Vážné problémy na trhu vzniknou až v případě více než šestitýdenního zpoždění.

Analytik Eldar Murtazin předpokládá, že zpoždění dodávek by mohlo vést na konci února ke zvýšení cen o deset až 15 procent. Každý druhý chytrý mobil prodaný v Rusku je čínský; loni hodnota ruského trhu, na kterém se prodalo na 30 milionů přístrojů, představovala 495 miliard rublů (asi 177 miliard Kč).