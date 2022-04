Youtube si podepsal rozsudek, vzkazuje Moskva po deaktivaci kanálu dumy

Google podle amerických médií ukončení činnosti kanálu Duma TV podrobně nevysvětlil. Technologický gigant uvedl, že dodržuje "veškeré aplikovatelné sankce a zákony o souladu v obchodu". Evropská unie například uložila digitálním platformám blokování obsahu ruských státních médií, přičemž analytici upozorňovali na obzvláště přísné požadavky týkající se Googlu.

Ruská Státní duma o zákazu vysílání na youtube informovala na síti Telegram, kde uvedla, že její kanál měl 145.000 odběratelů. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně na stejné platformě uvedla, že "youtube si právě podepsal svůj vlastní rozsudek", napsal deník The New York Times. Zacharovová také vyzývala ruské uživatele serveru, aby si zálohovali obsah, který chtějí uchovat, "a to rychle".

Google, potažmo youtube, čelí v Rusku výhrůžkám úřadů dlouhodobě, píše agentura AP. Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor koncem března zablokoval službu Google News (Zprávy Google) a tento týden varoval, že společnost bude v Rusku čelit dalším postihům kvůli údajnému šíření falešných informací o postupu ruské invaze na Ukrajině.

Vpád ruských vojsk do sousední země vyvolal tvrdá opatření proti ruským státním médiím, která přišla o své kanály na předních platformách i možnost šířit na Západě televizní vysílání. Zásahy vlád a technologických gigantů oslabily ruskou válečnou propagandu, ta ovšem podle analytiků v posledních týdnech našla silnou oporu v médiích čínských, popisuje v pátečním článku deník The Washington Post (WP). Čínské kanály nyní podle jeho zjištění šíří stejné fámy o ukrajinských nacistech nebo biologických zbraních, jaké přicházejí od představitelů Ruska.

"Čínské státem ovládané kanály mají jen na facebooku více než miliardu sledujících a nabízí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi silný megafon pro utváření globálního povědomí o válce," píše WP. "Kremlu to umožňuje účinně obcházet zákazy, jejichž cílem je omezit dosah ruské propagandy," řekl deníku Bret Schafer z týmu monitorujícího informační kampaně při americkém sdružení Alliance for Securing Democracy.