Rusko krade ukrajinské obilí ve velkém: Vyváží ho z okupované části Záporožské oblasti, uvedl činitel

"Již bylo vypraveno více než 100 vagonů a další smlouva na 150.000 tun byla podepsána s obchodníkem s obilím," oznámil Balickij. Typickým železničním vagonem používaným na Ukrajině lze přepravit přibližně 70 tun obilí. Nákladními automobily se podle Balického z oblasti vyveze dalších zhruba 100.000 tun měsíčně.

Vývoz ze Záporožské oblasti se odehrává nejprve přes Rusko a teprve odtud je posláno konečným odběratelům v Turecku, Egyptě či Saúdské Arábii. Naopak z přístavu Berďansk na pobřeží Azovského moře zatím vyvážet nelze kvůli "politickým problémům", dodal Balickij.

Jeho slova do jisté míry korespondují s nedávno publikovanými zjištěními deníku The Wall Street Journal (WSJ), který ve videu popisuje "pašeráckou cestu", po níž kradené obilí putuje z Ukrajiny na Blízký východ. Investigace odhalila i transporty z Berďansku, hlavní koridor ale údajně vede z města Kamjanka-Dniprovska, rovněž v Záporožské oblasti. WSJ shromáždil důkazy o tom, že obilí odtud Rusové odváží nejméně od května.

Russia Is Using a Secret Network to Steal Ukrainian Grain | WSJ (8:17) | zdroj: wsj.com