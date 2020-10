Za den se na světě nakazilo rekordních 383.000 lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za poslední den se na celém světě nakazilo koronavirem přes 383.000 lidí, což je nejvíc od začátku epidemie. Rekordní bilance tak byla překonána už potřetí v řadě a znovu padl i rekord nových případů v Evropě, kde do soboty přibylo více než 123.000 infikovaných za 24 hodin. Vyplývá to z dat Světové zdravotnické organizace (WHO).