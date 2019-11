Za zkrácení Tomanovy návštěvy může chyba ČR, tvrdí Rusko

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za předčasné ukončení zahraniční návštěvy českého ministra zemědělství Miroslava Tomana v Rusku může administrativní chyba české strany. Uvedlo to dnes v oficiálním prohlášení ruské ministerstvo zahraničí. Toman s podnikatelskou delegací zkrátil tento týden svůj pětidenní pobyt v Rusku poté, co mu ruské úřady ve středu neumožnily přelet z Moskvy do Kazaně.