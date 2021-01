Záchranáři v Norsku našli téměř šest dní po sesuvu živého psa

Pes byl objeven "v dobrém stavu". "Máme velkou radost a motivuje nás to, abychom pokračovali v tvrdé práci," řekl jeden ze záchranářů Göran Syversen.

Středeční sesuv půdy byl nejhorší v moderní historii Norska, táhl se v délce 700 metrů a šířce 300 metrů. V obci Ask ležící asi 25 kilometrů na severovýchod od Osla se zřítilo nejméně devět domů s více než 30 byty, asi 1000 lidí bylo nutné evakuovat. Sesuv nastal po dvou vydatných deštích, přesná příčina zatím není jasná.

VIDEO: Norwegian rescue workers search for survivors in homes and buildings damaged in a landslide five days ago, killing at least seven people. Three people are still missing after the disaster struck village of Ask, 25 kilometres (15 miles) northeast of Oslo, on December 30 pic.twitter.com/L12TtVFFwE