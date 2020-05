Začíná zasedání hlavního orgánu WHO, napětí mezi Čínou a USA je patrné

Budou jednat jen na dálku prostřednictvím videokonference. Podle světových agentur se shromáždění zřejmě ponese ve znamení sporů mezi USA a Čínou.

Napětí už před začátkem shromáždění vyvolal problém kolem Tchaj-wanu, který se chtěl účastnit jako pozorovatel. Asijský ostrov není členem WHO, neboť jej Čína považuje za součást svého území, a jeho přijetí do organizace blokuje. Účast Tchaj-wanu na letošním shromáždění podporovaly USA a jeho spojenci.

Tchajwanský ministr zahraničí Joseph Wu dnes uvedl, že pozvánku na Světové zdravotnické shromáždění "navzdory bezprecedentní mezinárodní podpoře" nedostal. Sekretariát WHO podle něj "podlehl tlaku čínské vlády a nadále ignoruje právo na zdraví 23 milionů obyvatel Tchaj-wanu".

WHO i Čína tvrdí, že poskytly Tchaj-wanu v pandemii pomoc i potřebné informace. To ale tamní vláda odmítá.

Podle Wua ostrovní země souhlasí s tím, že se řešení jeho účasti na budoucích shromážděních odloží na později, aby se nyní zasedání mohlo soustředit na boj s pandemií.

Také samotné šíření koronaviru, který nemoc covid-19 způsobuje, ale vyvolává mezi Čínou a Západem napětí. Světové zdravotnické shromáždění by totiž mělo hlasovat také o rezoluci, která žádá nezávislé vyšetření původu pandemie. Podle dosavadních poznatků se začal virus SARS-CoV-2 šířit z čínského města Wu-chan.

Podle agentury Reuters má rezoluce, kterou připravila Evropská unie, podporu 116 zemí včetně Austrálie, Indie, Japonska, Jižní Koreje, Ruska, Británie či Kanady. To je téměř dostatečný počet pro její schválení, k němuž je třeba podpora dvou třetin ze 194 členů. Na pořad jednání by se měla rezoluce dostat v úterý.

Čína výzvy k nezávislému vyšetření původu viru mezinárodním týmem vědců odmítá. Dnes mluvčí ministerstva zahraničí Čao Li-ťien uvedl, že úvaha o okamžitém spuštění vyšetřování je "předčasná". Naprostá většina zemí světa totiž ještě podle něj nepovažuje pandemii za skončenou.

Další spor, který by mohl dvoudenní zasedání poznamenat, se týká léků na covid-19 a budoucí vakcíny. Chudší země totiž protestují proti chování těch bohatších, které na trzích skupují léky, u nichž panuje naděje, že by mohly proti covidu-19 zabírat. Některé státy kritizují i chování USA, které pod vedením prezidenta Donalda Trumpa uzavírají dohody s farmaceutickými firmami, aby získaly prioritní přístup k případné vakcíně.

EU přitom navrhla rezoluci, na základě které by vznikla dobrovolná platforma pro sdílení patentů. Ta by podle představ Bruselu vytvořil tlak na farmaceutické společnosti, aby se vzdaly svých monopolů. Nynější návrh rezoluce je oslabenou podobou původního textu, proti kterému se podle listu The Guardian stavěly země se silným farmaceutickým průmyslem - USA, Británie či Švýcarsko.

U příležitosti zahájení zasedání Světového zdravotnického shromáždění dnes promluví řada světových lídrů včetně německé kancléřky Angely Merkelové či čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.