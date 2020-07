Zadržený Safronov prý dával informace české tajné službě. FSB nemá důkazy, říká obhájce

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obhájce zadrženého poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova, jehož ruské úřady podezírají, že českým zvláštním službám předal informace o ruských dodávkách zbraní na Blízký východ a do Afriky, tvrdí, že chybějí důkazy, které by jeho klienta usvědčovaly z vlastizrady. Uvedla to dnes agentura TASS.