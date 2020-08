Zakažme reklamu na některé typy aut, hlásá nová kampaň. Nejde jen o ekologii

Kampaň s názvem Badavertising (Špatná inzerce – pozn. redakce) požaduje zakázaní reklam na auta, která znečišťují přírodní prostředí. Cílí zejména na velká sportovně užitková auta (SUV). Přední akademik řekl, píše server BBC, že prodej velkých automobilů znečisťujících prostředí poruší britské cíle v oblasti klimatu.

„Vypracováváme ambiciózní plán dekarbonizace dopravy, abychom do roku 2050 dosáhli nulového znečištění, které doprava bude způsobovat,“ sdělila mluvčí britské vlády. „Také jsme poskytli široké informace, které pomohou lidem při výběru vhodného „zeleného“ vozidla,“ dodala.

Jenže autoři kampaně tvrdí, že celkový přechod na elektronické vozy, problém zcela nevyřeší. Podle nich auta stále budou znečisťovat ovzduší kvůli částicím uvolňovaným při brzdění a odpadu vyprodukovaném při výrobě baterií.

„Dnešní vozidla všech typů jsou nejčistší v historii. Průměrné emise CO2 z dvojúčelových automobilů jsou o více než 43 % nižší než před dvaceti lety,“ řekl Mike Hawes z britské Společnosti výrobců a obchodníku.

SUV jsou prý moc velká

Čtyři z deseti prodaných aut jsou ve Velké Británii sportovně užitková vozidla, zatímco plně elektrická vozidla se prodají pouze dvě ze sta prodaných.

Think tank The New Weather Institute navíc zjistil, že více než 150 000 nových aut na silnicích je příliš velkých na standardy britských parkovacích míst. Autoři kampaně tudíž chtějí zakázat reklamu nejen na vozy, jejichž emise přesahují 160g CO2 na kilometr, ale i na ty, co přesahují 4,8 metrů délky.

Asociace místní samosprávy ve Velké Británii se bojí, že zvětšování vozidel povede k problémům s parkováním. „Děláním větších parkovacích míst se jejich počet zmenší. Řidiči budou muset platit za parkování více a čekat na volné místo déle,“ řekla její mluvčí.

Steve Gooding z nadace RAC si ale myslí, že zákaz reklamy příliš nepomůže. „Lidi co utratí 70 000 liber za nové auto, nejspíš nebudou příliš dbát na reklamu. Jde jim spíše o prestiž značky. Myslím si, že zákaz reklamy nebude hrát velký rozdíl,“ uvedl.

V Británii jsou dokonce lidé, kteří míří dál než pouze k zákazu reklamy na auta. „Měly bychom přemýšlet o tom, že na britském trhu neumožníme prodej velkých znečisťujících aut vůbec,“ sdělil profesor z University of Leeds Jillian Anable.

Každopádně kampaň Badavertising argumentuje zejména příkladem cigaret. „Ukončili jsme reklamu na tabák, když jsme pochopili hrozbu kouření pro veřejné zdraví,“ řekl jeden z autorů kampaně Andrew Simms. „Nyní víme, že na zdraví lidí a na klima působí škody znečištění z automobilů. Je čas zastavit na ně reklamy.“