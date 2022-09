Západ musí Ukrajinu dále podporovat, shodli se Biden a Stoltenberg

Podle šéfa Severoatlantické aliance vstupují boje na Ukrajině do kritické fáze a NATO nesmí polevit v podpoře Kyjeva.

Blinken dorazil do Evropy v době, kdy se Washington snaží pomoci udržet jednotnou podporu Ukrajiny mezi evropskými spojenci potýkajícími se s ekonomickými a společenskými problémy zejména kvůli nebývale rostoucím cenám a nejistým dodávkám energií.

"V současnosti nevidíme od Ruska žádné náznaky toho, že by se chtělo vážně angažovat v diplomatických jednáních. Ale až ta chvíle přijde, Ukrajina musí být v nejlepší možné pozici," prohlásil Blinken po jednání se Stoltenbergem v bruselské centrále NATO.

Blinken ocenil postup, který podle ukrajinského generálního štábu tento týden dosáhla ukrajinská armáda v Charkovské oblasti na východě země. V současné situaci se podle něj projevuje zcela rozdílná morálka ukrajinských a ruských vojáků. Šéf americké diplomacie nicméně podotkl, že je předčasné soudit, jak se situace vyvine.

Stejně jako Blinken i Stoltenberg hovořil o nutnosti Ukrajinu dále vojensky podporovat.

"Cena, kterou platíme my, se určuje penězi. Cena, kterou platí Ukrajinci, se počítá v lidských životech," prohlásil norský politik. Spojenci by podle něj bez ohledu na složitou ekonomickou situaci neměli zapomenout Kyjev dále podporovat. Pokud by totiž ruská agrese uspěla, zaplatili by v budoucnu mnohem vyšší cenu, dodal Stoltenberg.