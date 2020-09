Zatýkaný muž v Londýně zastřelil policistu

Policisté zadrželi třiadvacetiletého muže na jihu Londýna brzo ráno a odvezli ho na policejní stanici v Croydonu. Podle BBC ho začali prohledávat, ale muž vytasil zbraň a začal střílet.

"Je to šokující případ, při němž jeden z kolegů přišel za tragických okolností o život," sdělila velitelka londýnské policie Cressida Dicková.

My deepest condolences go to the family, friends and colleagues of the police officer who was killed in Croydon last night.



We owe a huge debt to those who risk their own lives to keep us safe.