Zbraň před kterou není úniku? Expert promluvil ruském hypersonickém kluzáku

Obrana vyloučena

Hypersonický kluzák předvedla na své loňské vojenské přehlídce také Čína, navíc probíhá mnoho vývojových projektů, včetně ruské hypersonické střely s plochou dráhou letu Zirkon či různých amerických programů, upozorňuje Kofman. Podotýká, že hypersonické zbraně jsou jako každá novinka předmětem velkého zveličování, zásadně však nemění charakter moderní války, byť vyšší rychlost a přesnost jsou dlouhodobým trendem, který činí obranu nákladnou a prakticky vyloučenou.

Uvedené zbraně proto mění scénáře velkých mocností pro vzájemnou válku ve stále více ofenzivní, konstatuje expert. Vysvětluje, že konkrétně Avangard je systém, který má jen malý vliv na existující rovnováhu strategických jaderných sil, může plnit omezené spektrum misí a byť se díky němu cítí Rusko bezpečnější, Spojené státy příliš neznepokojuje.

Putinova slova o hypersonických zbraních v březnu 2018 byla překvapivá, ale Avangard byl ve skutečnosti vyvíjen 30 let, pokud nepočítáme množství sovětských programů od 60. let zaměřených na hypersonickou technologii, nastiňuje odborník. Dodává, že systém byl testován v různých fázích od roku 1990, ale Rusko začalo do projektu opět výrazněji investovat až v roce 2004, poté, co Spojené státy odstoupily od smlouvy o protiraketové obraně.

"Ruské investice do tohoto systému byly poháněny hluboce zakořeněným strachem, že USA mohou dosáhnout průlomu v protiraketové technologii, který by mohl v dohledné budoucnosti ohrozit důvěryhodnost ruského strategického jaderného odstrašení," pokračuje Kofman. Deklaruje, že jako stejně jako za studené války si Moskva nemůže dovolit závod v protiraketové obraně a zároveň udržovat jadernou paritu, proto je Avangard relativně levná pojistka pro případ, že by Američané protiraketový deštník skutečně zprovoznili.

Je ironií, že ruská armáda vyvinula systém k překonání americké protiraketové obrany, ačkoliv ta zatím není na obzoru, uvádí analytik. Dodává, že proto je strategický dopad Avangardu minimální, navzdory ruským fanfárám a publicitě.

Budoucnost je zde

Avangard využívá tradiční mezikontinentální balistickou střelu, SS-19, která nad úroveň atmosféry vynese kluzák, který následně sestupuje a manévruje, vstupuje do hypersonického letu a nakonec zasáhne cíl, vysvětluje odborník. Vyzdvihuje, že schopnost manévrovat komplikuje odhalení skutečného cíle, navíc kluzák cestuje po relativně ploché trajektorii - stejnou vzdálenost urazí rychleji než balistická raketa, která letí po vysoké parabolické dráze -, což snižuje čas nepřítele rozhodnout o odvetě.

Systém je tak spíše zbraní proti protiraketové obraně a byť je často líčen jako odvetná zbraň, protože startuje z podzemního sila, může být spíše použit proti nepřátelským obranným systémům, před zahájením samotného odvetného jaderného úderu, míní Kofman. Domnívá se, že pro Rusko by tak bylo levnější investovat do odvetných zbraní schopných přežít prvotní úder a jejich schopnosti překonat protiraketovou obranu, pokud mu šlo pouze o další osud jeho atomových arzenálů.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde

Avangard nemusí nést jadernou hlavici a pokud je skutečně tak přesný, může plnit i jiné úkoly, například v rámci ruské strategie pozvolné eskalace konfliktu působit postupně se stupňující škody, naznačuje analytik. Přínos zbraně tedy vidí spíše v eskalaci konfliktu a ruská prohlášení, že kluzák může nést hlavici o síle 2 megatun a je nezničitelný, nebere příliš vážně.

"Stejně jako probíhá mnoho projektů hypersonických zbraní, jsou pochopitelně vyvíjeny obranné technologie, které mohou vybalancovat výhodu vyplývající z technologie hypersonických kluzáků," pokračuje Kofman. Přesto připouští, že Avangard je vědeckým průlomem, byť pozorovatelé vyjadřují skepsi o jeho bojové připravenosti.

Historie testů Avangardu není příliš působivá, navíc Rusko tradičně zařazuje zbraně do služby v době, kdy na nich stále pracuje, a tak lze předpokládat, že systém dosáhl pouze prvotní operační připravenosti a některé otázky musí být teprve dořešeny, domnívá se odborník. Věří také, že podstatný dopad budou mít až hypersonické zbraně použitelné přímo na válčišti, nikoliv strategické hypersonické systémy.

Klíčovou výhodou těchto zbraní je rychlost a nepředvídatelná trajektorie, čímž se liší od běžných balistických střel a výrazně komplikují obranu proti nim i odhadnutí cíle, uvádí expert. Vysvětluje, že díky tomu mohou mít velký dopad na poměr konvenčních sil, protože jsou mnohem levnější než případná účinná obrana.

Takové zbraně se nakonec masově rozšíří a v prvních letech svého nasazení zřejmě poskytnou značnou výhodu Číně a Rusku nad jejich potenciálními protivníky, očekává Kofman. Varuje, že hypersonické v reálu omezují strategickou stabilitu, protože jsou silnou pobídkou k zahájení prvního úderu.

"Naneštěstí není možné zastavit vzestup této technologie, pouze hledat omezení jejích dopadů a stabilizovat potenciální soupeření," tvrdí analytik. Cituje slova představitele cyberpunku, spisovatele Williama Gibsona: "Budoucnost už je tady, jen není rozprostřena rovnoměrně."