Zdravotní sestřičku přivedl k slzám pohled na vykoupené potraviny. Zveřejnila emotivní VIDEO

"Jsem sestřička z jednotky intenzivní péče, právě jsem dokončila 48 hodin práce, jenom jsem si chtěla nakoupit něco na další dva dny. Žádné ovoce, žádná zelenina. Nevím, jak teď mám zůstat zdravá," líčí na videu Bilbroughová po návštěvě supermarketu.

Při pohledu na prázdné regály si prý "trochu pobrečela". "Musíte s tím prostě přestat! Protože jsou to lidi jako já, kdo se o vás bude starat, když vám bude nejhůř. Prostě s tím přestaňte!" apelovala viditelně rozrušená zdravotnice.

Stejnou výzvu ve videu na facebooku adresoval lidem i Dave Holt, který se představil jako patolog působící v jihoanglickém hrabství Berkshire. "Některé z věcí, které jsem v posledních dnech viděl, jsou naprosto odporné. Viděl jsem operace bez dezinfekčního gelu, protože ho lidi kradou z recepce. Pracuju s jednou milou paní, která má problémy obstarat si něco k jídlu pro sebe a svoji rodinu," řekl.

Jeho kolegové jsou podle něj v důsledku šíření nového koronaviru pod obrovským tlakem, situaci popsal jako "absolutně katastrofální". "A pak vidím lidi, kteří vyprazdňují regály, aby mohli jít domů a sedět a koukat dalších několik týdnů na televizi, jako by byli na dovolené. (...) My jsme neustále v práci, a když se pak dostaneme do obchodu, už tam nic nezbývá," dodal.

Holt ve svém videu prosí všechny, kdo mohou situaci nějak zlepšit, aby tak učinili. Britský premiér Boris Johnson už dříve vyzval obyvatele, aby nehromadili zásoby potravin, ale podle zpravodajské společnosti BBC jeho slova zdá se nepadla na úrodnou půdu.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock ve vysílání BBC v reakci na zpověď Bilbroughové vyjádřil soucit s ní a všemi ostatními v podobné situaci. Zdůraznil potřebu dodržovat platná doporučení, vláda prý ohledně zajištění základních potřeb pro zdravotníky učiní "cokoli, co bude potřeba".