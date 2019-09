Zelenskyj hodlá překopat Ukrajinu, ohlásil plán privatizace i pozemkovou reformu

Cílem pozemkové reformy je odstranit letité omezení prodeje zemědělské půdy a vytvořit tak příležitosti pro investice do sektoru zemědělství, uvedl Volodymyr Zelenskyj. Zákon má být předložen do začátku října. Do roku 2020 by měl být vytvořen trh se 40 miliony hektary půdy.

Ukrajina je jedním z největších světových vývozců obilí. Současná pravidla ale majitelům zakazují zemědělskou půdu prodávat, mohou ji pouze pronajímat. Podle Světové banky přinese reforma ukrajinskému hospodářství ročně 0,7-1,5 miliardy dolarů (16,5-35,5 miliardy korun).

Zrušení moratoria žádal Mezinárodní měnový fond, který Ukrajině finančně pomohl zotavit se z hospodářské recese a pádu měny po vypuknutí konfliktu na Donbasu v roce 2014.

V dubnu příštího roku chce hlava státu zahájit také rozsáhlou privatizaci, která se dotkne až 500 státních podniků. Ty státní firmy, na které se převod do soukromého vlastnictví vztahovat nebude, mají být zařazeny na nově vytvořený seznam strategických podniků.

Vládu premiéra Hončaruka schválil v pátek parlament vzešlý z červencových voleb, v nichž získala většinu prezidentova strana Sluha národa. Hončaruk je považován za stoupence liberálních ekonomických reforem.