Zelenského příslib je v souladu s takzvaným Steinmeierovým plánem, nazvaným podle bývalého německého ministra zahraničí a nynějšího prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Opoziční zákonodárci a aktivisté ale krok označují za kapitulaci před Ruskem a zradu ukrajinských národních zájmů.

Poslanci z opozičního uskupení Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka podle deníku vyzvali demonstranty, aby se dnes shromáždili před sídlem ukrajinského parlamentu a večer znovu přišli na Majdan.

Nacionalisté, kteří demonstrovali před prezidentskou kanceláří, kritizovali Zelenského příslib jako vlastizradu a vybízeli k "časově neomezenému protestu proti kapitulaci".

Zelenskyj na tiskové konferenci v Kyjevě prohlásil, že nový zákon o zvláštním statusu takzvaných "lidových republik" na Donbasu by měl do konce letošního roku schválit parlament, kde má většinu prezidentská strana Sluha národa. Schvalování by měla předcházet "veřejná diskuse", dodal prezident.

Přiznání zvláštního postavení povstaleckých oblastí by podle ukrajinských i ruských expertů mohlo výrazně přispět k realizaci minských dohod o míru na Donbasu z roku 2015, kde od počátku války před pěti lety zemřelo přes 13.000 lidí.