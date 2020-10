Zelenskyj navrhl rozpustit ústavní soud a zrušit jeho rozhodnutí

Prezidentův krok má podle agentury Reuters zvrátit nedávný nález ústavního soudu, postihující boj proti korupci. To by podle hlavy státu mohlo mít dopady i na zahraniční pomoc, podmiňovanou pokrokem v potírání korupce.

Ústavní soud tento týden rozhodl o zrušení některých protikorupčních zákonů. Jako nepřiměřený zavrhl postih za nepravdivé informace v majetkových přiznáních úředníků. Rovněž zrušil klíčové pravomoci národní protikorupční agentury.

The recent decisions of the CCU undermine trust in Ukraine, outrage Ukrainians. We don’t know what to expect from the CCU tomorrow. Prompt yet adequate steps are required. I suggest registering the bill in the Parliament ASAP envisaging the restoration of rectitude of the CCU pic.twitter.com/xScO0u586m