Zelenskyj uráží oběti nacistů? Kreml se opřel do ukrajinského prezidenta

Zelenskyj v pondělí po setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou na okraj vzpomínkových akcí u příležitosti 75. osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi uvedl, že "Polsko a polský národ jako první pocítily důsledky zločinného spiknutí dvou totalitních režimů", což podle něj "vedlo k druhé světové válce a umožnilo nacistům zahájit holokaust".

Ve zmínce o "spiknutí" očividně narážel na takzvaný pakt Ribbentrop-Molotov, který nacistické Německo uzavřelo se Sovětským svazem v srpnu 1939, tedy bezprostředně před vpádem německých vojsk do Polska, kterým začala druhá světová válka.

"Kategoricky nesouhlasíme s tímto vyjádřením. Ukrajinský prezident se tak přidal k tomu, co považujeme za chybný postoj polského vedení. Postoj, který uráží desítky milionů Rusů a občanů zemí Společenství nezávislých států, jejichž rodiče, prarodiče a další příbuzní položili život, aby osvobodili Evropu, včetně Polska, od nacismu," citovala Peskova agentura Interfax.

Ruské velvyslanectví v Německu v reakci uvedlo, že Polsko by mělo být Sovětskému svazu vděčné za to, že dnes jako stát vůbec existuje. Cenou byly "životy 600.000 rudoarmějců, kteří Polsko osvobodili od nacionálního socialismu", uvedlo v prohlášení. "Jen jim je třeba poděkovat za to, že dnes Polsko existuje jako stát."

Varšava si stěžuje na opakované snahy Ruska vykreslit Polsko jako spolupachatele druhé světové války, a ne jako oběť. Spor odstartoval výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, který v prosinci vyčetl západním velmocím, že se pokoušely s nacistickým Německem dohodnout jako první, v Mnichově v září 1938 na úkor Československa, vůči kterému pak uplatnilo územní nároky také Polsko.

Naopak kritiku Ruska za pakt s nacistickým Německem odmítají ruští představitelé s argumentem, že se jednalo o nutné zlo a o získání času na obranu před Hitlerem.

Duda při pondělním setkání se Zelenským navrhl, aby obě země při letošním stoletém výročí společně uctily památku padlých polských a ukrajinských vojáků, kteří v roce 1920 bojovali proti bolševikům za polsko-sovětské války. "Je to samozřejmě prvek naší dobré, společné historie. Požádal jsem prezidenta Zelenského, abychom jim společně vzdali poctu," řekl Duda podle agentury PAP.

Ruská kritika Ukrajiny přichází v době mírného oteplení ve vzájemných vztazích, které jsou jinak na bodu mrazu od ruské anexe Krymu v roce 2014. Kyjev viní Moskvu, že vojensky podporuje proruské separatisty na východě Ukrajiny. Boje mezi armádou a povstalci si tam od roku 2014 vyžádaly již 13.000 životů.