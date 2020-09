Zelenskyj v OSN odsoudil okupaci Krymu a ruskou agresi v Donbasu

"Před 75 lety se založení OSN stalo symbolem toho, že se lidstvo musí poučit z tragické lekce druhé světové války. Ale okupace Krymu a vojenská agrese Ruska v Donbasu dokazují, že tato lekce nebyla zvládnuta. Připomínám, že to není jen válka na Ukrajině. Je to válka v Evropě. A není to jednoduše jen pokus o narušení svrchovanosti nezávislého státu, ale vypadá to na pokus vrátit se k rozdělní sfér vlivu ve světě," prohlásil Zelenskyj podle agentury Interfax-Ukrajina ve videozáznamu svého projevu, který byl promítnut v rozpravě VS OSN.

@ZelenskyyUa Володимир Зеленський в #ООН: I would like to remind, that it is not only and not just war in #Ukraine. It is war in Europe. It is like an attempt to return to division of spheres of influence in the world. pic.twitter.com/GpH4NSyoTk