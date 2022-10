Zelenskyj vyzval Izrael, aby poslal Ukrajině zbraně

Pomocí dronů dodaných z Íránu ruské síly útočí na energetickou infrastrukturu i civilní cíle. Moskva a Teherán dodávky zbraní z Íránu nepřiznávají.

"Pokud bychom bývali okamžitě zajistili ochranu nebe, když jsme začali čelit hrozbě raket a dronů, Rusko by ani nemělo důvod obrátit se na Írán a nabízet mu něco výměnou za to, že mu pomáhá s terorem," zdůraznil ve svém videovystoupení Zelenskyj.

Ukrajinský prezident v dnes zveřejněném virtuálním projevu pro deník Haarec také varoval, že Rusko výměnou za dodávku dronů pomůže Teheránu s rozvojem jeho jaderného programu. "Jak se Rusko podle vás za to odvděčuje Íránu? Zajímají Írán peníze? Zřejmě vůbec, ale zajímá ho ruská pomoc s íránským jaderným programem," uvedl Zelenskyj.

Ukrajina žádá Izrael o pomoc od doby, kdy na její území koncem února vpadly ruské síly. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba minulý týden blízkovýchodní zemi oficiálně požádal o poskytnutí systémů protivzdušné obrany. Varoval, že Írán by mohl využít možnosti nasadit své zbraňové systémy v Evropě, což by se mohlo obrátit i proti Izraeli, který Írán považuje za existenční hrozbu. Kulebovu žádost nicméně odmítl izraelský ministr obrany Benny Ganc.

Izraelští odpůrci dodávek zbraní na Ukrajinu argumentují tím, že pokud by si to Izrael rozházel s Moskvou, mohlo by to ohrozit jeho působení v Sýrii. Ruské síly se v Sýrii nestaví proti izraelským vzdušným úderům na íránské cíle, podotkl Haaretz.