Zelenskyj žádá NATO o stíhačky a tanky na osvobození Mariupolu

Zelenskyj to řekl ve videu zveřejněném na stránkách úřadu prezidenta krátce před půlnocí.

"Ukrajina nemůže sestřelovat ruské rakety brokovnicemi a kulomety," řekl Zelenskyj citovaný agenturou DPA.

Vedle letadel a tanků Zelenskyj žádal o systémy protiraketové obrany a střely použitelné proti lodím. "Naši partneři to všechno mají, leží to v jejich skladech pokryté prachem," řekl prezident. Ukrajina podle něj potřebuje pouhé jedno procento vybavení NATO. "Nežádali jsme o víc. Ani teď nežádáme o víc. A čekáme na to už 31 dní," prohlásil Zelenskyj s odkazem na počet dní od začátku ruské invaze.

Zelenskyj již dříve požádal polského prezidenta Andrzeje Dudu o těžké zbraně. Varoval, že bez dodávek od spojenců pro Ukrajinu hrozí Pobaltí, Polsku, Slovensku a celé východní Evropě střet s Ruskem.