Zemřel politik a nobelista John Hume (†83), zasloužil se o mír v Severním Irsku

Hume získal Nobelovu cenu společně s vůdcem probritských unionistů Davidem Trimblem. V minulosti byl rovněž poslancem Evropského parlamentu a parlamentu Spojeného království.

"Smrt Johna Humea znamená pro Irsko ztrátu nejvýznamnější politické osobnosti 20. století," reagoval vůdce SDLP Colum Eastwood.

‘I never thought in terms of being a leader. I thought very simply in terms of helping people’.



Nobel Laureate and former SDLP Leader John Hume passed away last night. We all live in the Ireland he imagined - at peace and free to decide our own destiny.



