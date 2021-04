Zemřel princ Philip, manžel britské královny Alžběty II.

"Její královská výsost s hlubokým zármutkem oznámila úmrtí svého milovaného manžela, jeho královské výsosti prince Philipa, vévody z Edinburghu. Jeho královská výsost pokojně zemřela dnes ráno na hradě Windsor," oznámila královská rodina na twitteru.

V posledních letech se princ na veřejnosti prakticky neobjevoval, z veřejného života se stáhl v roce 2017. Během pandemie covidu-19 trávil čas v izolaci, zejména ve Windsoru. Společně s Alžbětou II. byl na začátku tohoto roku očkován proti covidu-19.

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.



His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn