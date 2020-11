Zemřelý aktivista měl podle běloruských úřadů otravu alkoholem

Jednatřicetiletý Bandarenka byl podle informací portálu Tut.by brutálně zadržen v Minsku poblíže svého bydliště neznámými maskovanými muži, kteří přijeli strhnout červeno-bílé fáborky na plotě v barvách vlajky symbolizující protirežimní protesty. Bandarenka vyšel z domu, aby zjistil, co se děje. Bandarenka byl později převezen do nemocnice, kde ho několik hodin operovali. Po celou dobu byl v bezvědomí.

Terror against Belarus people continues. Yesterday night pro-luka supporters came to one of Minsk residential areas, famous for its protest spirit, and attacked one of the local activists, Raman Bandarenka. He was beaten so cruelly that now he is unconscious in intensive care pic.twitter.com/Wj8DqkRsvC