Ženám v Británii někdo píchá nebo podává do pití drogy

Policie v hrabství Nottingham v úterý zatkla 20letého muže podezřelého z toho, že zdrogoval 19letou studentku pomocí injekční stříkačky. Žena na sociálních sítích uvedla, že si vůbec nepamatuje noc strávenou v klubu a probudila se s ostrou bolestí v noze. Ranka, kterou na ní našla, prý připomínala vpich po očkování.

Kvůli podobných příspěvkům na sítích vznikla on-line kampaň, která apeluje, aby lidé jeden den v týdnu bojkotovali noční kluby. K výzvě, která má upozornit na problém bezpečnosti žen, se připojily skupiny z více než 50 univerzit. Kampaň založila 21letá studentka z Edinburghu Martha Williamsová, která doufá, že tím posílí osvětu ohledně drog v nápojích. Podle Williamsové je třeba v klubech zavést víčka na skleničky, školit jejich zaměstnance a přimět policii k důkladnějším kontrolám návštěvníků těchto podniků.

Podle Sarah Crewové ze somersetské police je těžké odhadnout, jak často dochází k podobným incidentům. Připustila ale, že v současné době existuje problém s drogami, které ženám někdo přidá do pití.

Profesorka Fiona Meashamová, která vede katedru kriminologie na Liverpoolské univerzitě, řekla, že diskuze o bezpečnosti žen v klubech by mohla podnítit kampaň Me Too i v odvětví noční zábavy. Uvedla, že v případě zdrogování žen injekcí je třeba opatrnosti, dokud policie neshromáždí víc důkazů. Podle kriminoložky je možné, že noční zábavu provází po konci vládních lockdownů zvýšená úzkost, protože mezi návštěvníky klubů je mnoho lidí, kteří teprve nedávno dosáhli plnoletosti.

"Mnozí prožili 18 velmi intenzivních měsíců se svými rodiči, měli nad sebou mnohem větší kontrolu, snad také podporu, ale i dohled. Takže se během šesti měsíců přesunuli z jednoho extrému do druhého," uvedla Meashamová.

Petici za zákonem povinné prošacování návštěvníků nočních klubů podepsala i studentka ze skotského Stirlingu Bea McKenzieová. Dokument od minulého týdne nasbíral přes 130.000 podpisů. Mckenzieová uvedla, že má s vhozením drogy do pití zřejmě vlastní zkušenost. Osmnáctiletou dívku vyzvedla sanitka na místním vlakovém nádraží ve čtyři ráno poté, co si nedokázala vybavit vlastní jméno ani svou adresu. Zavolala prý na policii, ale tu to příliš nezajímalo. S podobným zážitkem se svěřilo vícero žen.

Ministerstvo vnitra proto policii požádalo, aby ho o průběhu vyšetřování informovala. Vládní zdroj deníku The Guardian řekl, že nedávné zprávy jsou "naprosto hrozné". "Policii jsme požádali o novinky v této záležitosti a vyzýváme kohokoli, aby takové jednání nahlásil," uvedl.