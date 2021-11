Zhruba dvě třetiny případů koronaviru na světě připadají na Evropu

Minulý týden bylo ve světě diagnostikováno na 3,3 milionu nových případů koronavirové nákazy, z nichž 2,1 milionu v evropském regionu. Do něho WHO zahrnuje evropské státy, Rusko a některé středoasijské země, jež bývaly součástí Sovětského svazu. Nejvíce epidemie sílila podle WHO v Rusku, Německu a Británii.

Počet nových případů se ve srovnání s předchozím týden zvýšil o osm procent v Evropě a o šest procent ve světě. Epidemie nabírala na intenzitě také na americkém kontinentě a oslabovala v Africe, jihovýchodní Asii či na Blízkém východě.

Evropa byla také podle WHO jediným makroregionem, kde se výrazněji zvýšil ve srovnání s předchozím týdnem počet úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19. Těch bylo minulý týden na světě zhruba 50.000, na Evropu připadala zhruba polovina. V Evropě se počet zvýšil o pět procent, v ostatních makroregionech údaj klesal či stagnoval. Na starém kontinentě vykázaly nejhorší dynamiku Norsko, kde se počet úmrtí zvýšil o dvě třetiny, a Slovensko s růstem o více než polovinu.

WHO již dříve varovala, že Evropa se může stát novým ohniskem koronavirové nákazy ve světě. V části kontinentu je proočkovanost stále relativně nízká, prudký růst případů se však nevyhýbá ani zemím, kde je proti covidu-19 naočkovaná už velká část populace, jak ukazují případy Německa a Británie.

Od začátku epidemie WHO zaznamenala přes 252 milionů potvrzených případů koronavirové infekce. Zhruba 95 milionů připadá na americký kontinent a 81,5 milionu na Evropu. Afrika vykazuje pouze šest milionů potvrzených případů, což je ale zřejmě ovlivněno i nízkým testováním. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo přes pět milionů lidí.