Finská vláda tvrdí, že nová pravidla by měla zlepšit život rodin a rovnost pohlaví. Ministryně sociálních věcí Aino-Kaisa Pekonenová řekla, že cílem reformy je i to, aby rodiče měli od počátku stejnou možnost pěstovat citové pouto se svým potomkem. Delší rodičovskou určenou výhradně pro otce chce přimět muže, aby se péči o potomstvo více věnovali.

Dosud byly ve Finsku výhradně pro otce určeny 2,2 měsíce volna, které si mohli vybrat kdykoli do dvou let věku dítěte, nyní to budou 4,2 měsíce. Podle BBC je zatím ve Finsku praxe taková, že zhruba jen jeden ze čtyř otců rodičovské volno celé využil.

Ačkoli podle nového vládního návrhu z celkem 164 dní rodičovské dovolené budou moci v budoucnu matka nebo otec převést 95 dní na druhého rodiče, bude zbývat minimálně 69 dní, na něž bude mít výhradní nárok každý z rodičů. Pokud nezůstanou s dítětem doma, jejich placená dovolená propadne. Protože rodiny budou chtít peníze od státu využít, bude podle úvah finské vlády zůstávat doma i více otců.

Podobný systém už nyní platí v sousedním Švédsku, kde mají rodiče společně nárok na 480 dní rodičovské dovolené. Z nich si musí minimálně 90 vybrat matka i otec.

Finsko se stejně jako řada dalších evropských zemí potýká s klesající mírou porodnosti, upozornil list The Times. Podle statistik nyní na každou ženu připadá 1,35 dítěte. Loni se v 5,5milionovém Finsku narodilo 45.600 dětí, což je nejméně od roku 1868, kdy vrcholila vlna hladomoru, která tehdy zahubila kolem 150.000 lidí.