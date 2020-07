Šéf WHO cítil bezmoc, prozradila Clarková. Začala prověřovat reakci na pandemii

Helen Clarková je v současné době hlavou Rozvojového programu OSN a jako premiérka Nového Zélandu působila v letech 1999 až 2008. Nyní bude vyšetřovat, jestli WHO dokázala adekvátně varovat před hrozbou celosvětové pandemie viru SARS-CoV-2.

„Jak víte, pandemie překročila pouhou zdravotní krizi, ale zapříčinila i krizi ekonomickou i sociální. Schodky, které vzniknou, by byly před šesti měsíci zcela nepředstavitelné. Musíme jednat mnohem lépe,“ řekl Clarková pro Guardian.

Clarková popsala svoje setkání v polovině února s generálním ředitelem WHO Tedrosem Adhanomem Ghebreyesem. „Doktor Tedros mi řekl: Existuje velmi úzké okno, které zabraňuje pandemii, a to se rychle zavírá. Nevím, co můžu dělat, křičím každý den, ale nikdo neposlouchá,“ tvrdí Clarková a dodává, že generální ředitel se cítil naprosto bezmocný a přirovnal to k jaderné havárii.

Vyšetřování by se mělo zaměřit na práci WHO a na to, jak reformovat úřední mezinárodní reakci na budoucí pandemie. Diskuse již probíhaly a jednalo se například o poskytnutí více pravomocí pro organizaci nebo „úmluvy o pandemii“. Podle slov Clarkové by země, které se hypoteticky k této úmluvě připojí, měly přijmout, že organizace potřebuje silnější mechanismus. „V současné době může WHO vyzvat země pouze ke spolupráci,“ vysvětluje Clarková.

Nezávislé vyšetřování WHO bylo požadováno v květnu na Světovém zdravotnickém shromáždění v Ženevě. Organizace čelila obvinění Evropské unie, Austrálie a USA, že nedokázala adekvátně reagovat na rychle se šířící virus SARS-CoV-2, ale WHO toto obvinění odmítá. Organizace uvedla, že od ledna letošního roku zůstala její varování bez povšimnutí.

USA již zahájilo kroky k ukončení spolupráce s WHO, což by mohlo znamenat nemalý problém, protože je hlavní poskytovatelem finančních darů. Clarková očekává, že v případě selhání Donalda Trumpa u voleb v listopadu 2020 se USA znovu k organizaci připojí. Trumpův protikandidát Joe Biden již toto tvrzení potvrdil.