Nejoptimističtější scénář pandemie? Lékařka naznačila, kdy se vrátíme do normálu

Návrat do normálu koncem roku

Koronavirus zřejmě bude nadále s námi a bude infikovat lidi, z nichž někteří možná onemocní, nastiňuje lékařka. Dodává, že covid-19 ale již nepovede k přeplnění nemocnic a děsivému počtu mrtvých, tudíž bychom se koncem letošního roku mohli vrátit k životu před pandemií.

"Jsem optimistická, že se tak může stát, kvůli konkrétnímu výsledku zkoušek vakcín, kterému se zatím dostává malá pozornost," píše autorka komentáře. Pozornost se podle ní soustředí především na pětadevadesátiprocentní úspěšnost preparátů Pfizer a Moderna při potlačování symptomatického průběhu nákazy, což je sice úžasný výsledek, ale nikoliv ten nejpodstatnější.

Wenovou nezajímá ani tak to, že očkování dokáže zamezit, aby jedince trápila bolest v krku či rýma, ale zda očkování brání rozvinutí závažné formy nemoci, která vyžaduje hospitalizaci, a v tomto směru jsou výsledky zkoušek vakcín společností Pfizer a Moderna mimořádné.

Případě Pfizeru mělo 170 účastníků studie symptomy a byl u nich zjištěn covid-19, ale v nemocnici skončilo jen 5 z nich, přičemž všichni dostali pouze placebo, vyzdvihuje lékařka. Konstatuje, že v případě Moderny mělo 196 účastníků studie symptomatický průběh covidu-19, hospitalizováno jich bylo 10, ale jen jeden z nich dostal skutečnou vakcínu.

Z více než 30 tisíc lidí, kteří v rámci studie dostalo očkování od Pfizeru či Moderny onemocněl jediný natolik, že musel být přijat do nemocnice, zdůrazňuje úspěch Wenová. To je podle ní finální bod, z něhož bychom měli hodnotit i ostatní vakcíny proti covidu-19.

Lékařka dává jako příklad potenciální vakcínu od společnosti Johnson & Johnson, která ve čtvrtek požádala o povolení k jejímu nouzovému nasazení ve Spojených státech. Někteří totiž kritizují, že předběžné výsledky ukazují její účinnost okolo 72 %, a vznáší otázku, proč by měli lidé takové očkování dostávat, když preparáty od Pfizeru a Moderny mají účinnost 95 %.

"Podívejme se však na klíčové měřítko hospitalizací," píše Wenová. Poukazuje, že dosavadní výsledky ukazují, že jediná dávka vakcíny od Johnson & Johnson brání vážnému průběhu covidu-19 v 85 % případů, a co je důležitější, žádný z očkovaných neskončil v nemocnici, ani nezemřel.

To považuje autorka komentáře za mimořádně zajímavé, protože zkoušky probíhaly i v jižní Africe, kde téměř všichni nakažení vykazují variantu viru v mutaci B.1.351. Vakcína sice v oblasti bránila méně proti rozvinutí příznaků - účinnost vykazovala okolo 57 %, zatímco ve Spojených státech až 72 % -, i v případě nákazy variantou B.1.351 ale ani jeden očkovaný neskončil v nemocnici.

Konec noční můry

Toto měřítko může změnit vše, míní lékařka. Soudí, že mnoho seniorů bude nadšeno, pokud uvidí opět své blízké při velmi nízké šanci na závažný průběh nemoci, tudíž spolu rodiny budou moci znovu bezpečně trávit svátky, bude-li nejhorším možným následkem teplota a bolest kloubů namísto plicní ventilace a úmrtí.

Některé činnosti budou nadále velmi rizikové, například velké vnitřní koncerty s desetitisícovou účastí, které se mohou snadno stát superohniskem, ale bezpečně otevřít by mohly školy a většina ekonomiky by se mohla vrátit do normálu, pakliže se covid-19 bude dále šířit, ale nebude smrtelnější než chřipka, nastiňuje autorka komentáře. Připouští, že ve hře je nadále pochopitelně mnoho komplikovaných neznámých, především díky novým mutacím, které mohou být nakažlivější, případně i smrtelnější než ty stávající a nemusí na ně fungovat současné vakcíny, tudíž možná bude nutné očkování těmto typům cíleně přizpůsobovat.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"Očkování může také odmítnout dost lidí na to, aby nadále docházelo k nákazám, a bude zřejmě třeba nadále kontrolně testovat, spolu s trasováním kontaktů a izolací (pozitivních)," píše Wenová. Dodává, že i kdyby vyspělé země úspěšně naočkovaly svou populaci, v jiných částech světa se mohou objevit virulentnější mutace, které ovlivní i proočkované státy.

Zatím také nevíme, zda očkování brání přenosu viru, tudíž by si očkovaní neměli myslet, že mají otevřenou jízdenku k návratu do života před pandemií, jelikož nadále mohou potenciálně nákazu šířit, poukazuje lékařka. Očekává, že před dosažením vysoké míry proočkovanosti bude nutné nosit roušky a dodržovat jistou míru izolace.

Za špatnou zprávu autorka komentáře považuje to, že stále více se ukazuje, že se covid-19 nepodaří vymýtit, což by ale nemělo zastínit potenciálně skvělé zjištění, že stávající koronavirová noční můra může brzy skončit. "Do konce roku 2021 lze naočkovat velkou většinu země (USA), a tak ji ochránit před nejzávažnějšími dopady viru," deklaruje Wenová s tím, že covid-19 pak nebude nebezpečnější než běžné nachlazení, nebo v horším případě chřipka.

Nikdo sice nebude chtít covid-19 chytit a bude nutné bránit se nákaze například každoročním očkováním a pravidelným testováním, ale skončí strach a izolace, věří autorka komentáře. Podmiňuje to celkovou proočkovaností a chráněním se do chvíle, než jí dosáhneme.