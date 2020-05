Hledání účinné vakcíny proti covid-19 pokračuje. V jaké fázi vývoje se nacházíme?

Na celém světě se koronavirus zatím potvrdil u téměř 3,4 milionu osob, zemřelo přes 240 tisíc lidí. Je přitom jasné, že čísla porostou dál. Logicky proto pokračuje vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19. Jak si vedou firmy, které se o to pokoušejí?

Německá společnost BioNTech již uvedla, že první skupina lidí dostala potenciální vakcínu BNT162. Očkováno bylo dvanáct účastníků studie. Společnost Pfizer zahájí testování na lidech pravděpodobně příští týden, poté co regulační orgán schválí klinický test.

Klinického testu se zúčastní 200 lidí, kteří netrpí žádným chronickým onemocněním a jsou ve věku 18 až 55 let. Dávky se budou postupně zvyšovat, dokud se nenajde optimální dávka pro další studie. Bude se zkoumat bezpečnost a imunogenita vakcíny.

Společnost Pfizer uvedla ve své čtvrtletní zprávě odhad, že je schopna dodat do konce roku 2020 miliony dávek vakcíny s potenciálem rychle zvýšit kapacitu výroby na sta miliony dávek v roce 2021.

Serum Institute of India se spojila s americkou společností Codagenix, aby vyvinuli „atenuovanou“ vakcínu. Atenuované viry se využívají jako očkovací látky, jde o velmi účinný způsob vakcinace, kterým se sníží škodlivost viru, ačkoliv vir zůstává stále živý. Nyní probíhají testy na zvířatech, do září by pak chtěly firmy zahájit testování na lidech.