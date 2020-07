Během pandemie neumírají jen lidé. V laboratořích ve velkém zabíjeli myši

Vědci, vedoucí laboratoří i technici museli opustit svá pracoviště kvůli covid-19 začátkem měsíce března. Výzkumy musely být pozastaveny a zdroje na podporu laboratorních myší se zmenšovaly. V důsledku toho dostali ředitelé laboratoří na různých univerzitách, vysokých školách a lékařských fakultách rozkaz, aby co nejrychleji snížili jejich počet.

„To vedlo k velkému počtu eutanazie v jednom týdnu,“ řekl pro Guardian vedoucí laboratoře Eric Hutchinson, který se zaměřuje na behaviorální a fyziologické důsledky laboratorního prostředí pro výzkumná zvířata a na to, jak je mohou ovlivnit experimenty. „Věděli jsme, že to bude jak fyzicky, tak emocionálně náročné,“ dodal.

O eutanazii laboratorních zvířat se stará technik, na kterého dohlíží vyškolený veterinární lékař a společně mají veškerou odpovědnost. V začátcích celosvětové pandemie covid-19, kdy se instituty připravovaly na uzavření, museli vedoucí laboratoří přijmout odpovědnost za eutanazii vlastních laboratorních myší. To v praxi znamenalo, že v mnoha laboratořích byl za uspání několika stovek myší odpovědný pouze jeden člověk.

Podle slov vedoucího laboratoře, který si přál zůstat v anonymitě, bylo nejtěžší provést ověření, jestli je hlodavec usmrcen. „Jsou mrtví, ale je to součást protokolu, takže jednoduše vezmeš jejich krk a ocas…“ nedokončil větu. Myši jsou usmrcovány pomocí oxidu uhličitého, následuje cervikální dislokace krku, aby se smrt mohla potvrdit. „Vážně se mi to nelíbí, takže mě to 150krát velmi ovlivnilo,“ dodal vedoucí laboratoře.

Odborníci vyjádřili obavy o dopadu hromadného usmrcování myší na probíhající výzkumy. „Je mnoho infekčních chorob, jako je bakteriální pneumonie nebo tuberkulóza, na které nejsou léky nebo jim hrozí rezistence na protilátky,“ řekl výzkumník. Jeho laboratoř v současné době pracuje na 20 % a ztráta více než tří třetin obvyklého počtu myší může mít za následek až roční zpoždění výzkumu.

PETA je největší nezisková organizace bojující za práva zvířat na světě, která vyjádřila obavy o masovém zabíjení laboratorních zvířat v souvislosti s covid-19. To zapříčinilo vlnu nechuti a mnoho vědců muselo stáhnout své tweety o myší eutanázii.

„Jsme zatracenci, protože děláme pokusy na zvířatech, ale opak je pravdou, protože práce na zvířatech vede k vysoce mimořádným výsledkům,“ zdůrazňuje Sayra Garciová, studentka druhého ročníku doktorského studia na Albert Einstein College of Medicine. „Ale tato práce je morálně vyčerpávající,“ dodala Garciová v reakci na hromadnou myší eutanazii.