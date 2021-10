Jediným kandidátem do čela WHO je její stávající šéf Tedros

Aktualizováno 13:47 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jediným uchazečem o pětiletý mandát v čele Světové zdravotnické organizace (WHO) je její stávající šéf Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznámily to agentury AFP a Reuters, WHO jejich informaci později potvrdila. O novém generálním řediteli bude 194 členských zemí hlasovat v květnu příštího roku. WHO spadá pod Organizaci spojených národů.