Klíčový rok v boji za klima? Z OSN zazněla varovná slova

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Příštích 12 měsíců bude pro světové společenství rozhodující v boji proti klimatické krizi. Prohlásil to dnes podle agentury DPA generální tajemník OSN António Guterres na madridské konferenci OSN o změnách klimatu (COP25). Je podle něj třeba uskutečnit to, co vědci označují za nezbytné.