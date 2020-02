Koronavirus se dál šíří, v Evropě už má na dvě desítky obětí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Epidemie nového typu koronaviru, který se od prosince do světa šíří z Číny, dospěla do rozhodujícího bodu a země musí zdvojnásobit úsilí o zamezení jeho šíření, řekl dnes šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Počty obětí a nakažených dnes dále stoupaly mimo jiné v Itálii, která je po Číně a Jižní Koreji nejvíce zasažnou zemí. Na koronavirus v Itálii zemřelo už 17 lidí, nakažených je tam 650, přitom ve středu jich bylo kolem 400.