Latinská Amerika už eviduje přes čtvrt milionu nakažených koronavirem

Druhou nejhůře zasaženou zemí v Latinské Americe je Peru, které dosud zaznamenalo už přes 50.000 případů nákazy a na 1440 úmrtí. Oproti Brazílii, která má 210 milionů obyvatel, ale dělá třicetimilionové Peru asi sedmkrát více testů (v přepočtu na milion obyvatel).

Třetí nejhůře zasaženou latinskoamerickou zemí je Ekvádor s 32.000 potvrzenými případy nákazy a 1570 prokázanými úmrtími s covidem-19. Reálná čísla jsou ale i v této sedmnáctimilionové zemi vyšší, protože lidem zemřelým doma se testy na koronavirus obvykle neprovádějí.

Také v Latinské Americe přijaly už v předchozích dvou měsících vlády různě přísná omezení volného pohybu. V tomto regionu je ale lidé často nedodržují, protože by jinak přišli o zdroj obživy. Na živobytí si totiž vydělávají například pouličním prodejem.

"V Latinské Americe se zvýší chudoba a sociální nerovnost, což povede k politické nestabilitě. Sociální protesty tam teď zastavila pandemie, ale až skončí, protesty opět propuknou," řekl serveru BBC Mundo Oliver Stuenkel z brazilského institutu Getulia Vargase.

"Někteří prezidenti podle mě nedokončí svůj mandát a řekl bych, že je to pravděpodobné i u Jaira Bolsonara," dodal k brazilské hlavě státu. Bolsonaro čelí kritice od řady guvernérů i dalších politiků či soudců za zlehčování pandemie a v posledním týdnu i kvůli odvolání oblíbeného ministra spravedlnosti.

Naopak venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro podle Stuenkela koronavirovou krizi ustojí. "Ve Venezuele platí jiná logika než v ostatních zemích regionu a Madura drží armáda," uvedl Stuenkel. Podle něj Madurovi pomohla i masová emigrace v posledních letech. "Zůstalo tak méně lidí, kteří proti němu můžou protestovat. Odešlo skoro pěti milionů," připomněl.

Co se týče ekonomických důsledků, nebude ušetřena žádná země z regionu, ale nejhůře budou podle Stuenkela postiženy Venezuela, Ekvádor a Argentina, které měly ekonomické potíže už před pandemií. Největší krizi zažívá už několik let Venezuela. Naopak nejlépe by z ekonomického hlediska mohly důsledky pandemie podle experta z brazilského think-thanku zvládnout Panama, Peru, Kolumbie nebo Chile.

Specifickým případem je Guyana, kde byla před pár lety objevena velká ložiska ropy, což by i přes propad cen této suroviny v poslední době mělo zemi s necelým milionem obyvatel pomoci, míní Stuenkel.